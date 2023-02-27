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Сегодня, 19:55

Игрок сборной Аргентины Макаллистер: «После ЧМ самое сложное — найти новую мотивацию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер рассказал о мотивации после победы на ЧМ-2022.

«Если говорить об уверенности, то в один день ты можешь быть полон уверенности, а затем она может исчезнуть. Ее нужно строить каждый день. После победы на чемпионате мира первым, что я сказал, было: «Теперь начинается самое сложное в футболе». Мы выиграли Кубок мира, и это было самым трудным для нас, а теперь нам нужно что-то еще, чтобы получить мотивацию.

Но мне нравится играть в футбол. Конечно, я хочу выигрывать трофеи, но это не самое главное. Самое важное для меня — быть на поле каждые выходные, и мне это на самом деле нравится. Мне не нужно мотивировать себя чем-то еще», — приводит слова Макаллистера Daily Mail.

В финале ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, пенальти - 4:2).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
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24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 22 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 22 1 4
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