Полузащитник сборной Англии Мэддисон получил травму в матче АПЛ
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон получил травму за неделю до начала ЧМ-2022.
Как сообщает журналист BBC Оуинн Палмер-Аткин, футболист мог получить повреждение колена, подавая угловой.
25-летний хавбек отметился голом на 8-й минуте матча с «Вест Хэмом» (2:0) в 16-м туре АПЛ, а на 25-й получил повреждение и был заменен.
В этом сезоне на счету Мэддисона, попавшего в заявку Англии на ЧМ-2022, 6 голов и 4 результативных передачи в 12 матчах АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
3
|Ньюкасл
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|
4
|Тоттенхэм
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|
5
|МЮ
|13
|7
|2
|4
|18-19
|23
|
6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|
7
|Брайтон
|13
|6
|3
|4
|22-17
|21
|
8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
9
|Фулхэм
|14
|5
|4
|5
|23-24
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|
12
|Лестер
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|
13
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
14
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
15
|Астон Вилла
|14
|4
|3
|7
|14-21
|15
|
16
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
19
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.11
|15:30
|
Ман. Сити – Брентфорд
|1 : 2
|12.11
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|3 : 0
|12.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|3 : 1
|12.11
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|1 : 0
|12.11
|18:00
|
Тоттенхэм – Лидс
|4 : 3
|12.11
|18:00
|
Вест Хэм – Лестер
|0 : 2
|12.11
|20:30
|
Ньюкасл – Челси
|1 : 0
|12.11
|22:45
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|13.11
|17:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|13.11
|19:30
|
Фулхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|12
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|10
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|2
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