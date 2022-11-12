Полузащитник сборной Англии Мэддисон получил травму в матче АПЛ

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон получил травму за неделю до начала ЧМ-2022.

Как сообщает журналист BBC Оуинн Палмер-Аткин, футболист мог получить повреждение колена, подавая угловой.

25-летний хавбек отметился голом на 8-й минуте матча с «Вест Хэмом» (2:0) в 16-м туре АПЛ, а на 25-й получил повреждение и был заменен.

В этом сезоне на счету Мэддисона, попавшего в заявку Англии на ЧМ-2022, 6 голов и 4 результативных передачи в 12 матчах АПЛ.