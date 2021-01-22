Полузащитник Пьязон поделился мнением об арендной системе «Челси»

Полузащитник Лукас Пьязон, перешедший недавно из «Челси» в «Брагу», высказался об арендной системе лондонского клуба.

«Синие» отдавали игрока в аренду 7 раз.

«На предсезонку возвращались в «Челси» к новым тренерам, приходили новые игроки. Нам говорили: «Проявите себя и мы сможем вас оставить». Мы понимали, что шансов у нас нет. За новых игроков клуб много заплатил и будет их использовать. Мы понимали, что пробудем в «Челси» несколько недель и снова уйдем в аренду.



Честно говоря, было тяжело, но я ни о чем не жалею. Не жалею, что уезжал в Испанию, Нидерланды, Германию. Это был неплохой опыт, я играл в топ-лигах. Мне понравилось. Но, конечно, в одном месте было бы лучше», — цитирует Пьязона Oh My Goal.