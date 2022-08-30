Гуйе вернется в «Эвертон»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе вернется в «Эвертон», сообщает журналист Абделла Булма в Twitter.

По информации источника, клубы достигли полной договоренности о переходе 32-летнего сенегальца.

Отмечается, что полузащитник подпишет с «ирисками» контракт на два года с опцией продления еще на один сезон. Зарплата Гуйе в клубе из Ливерпуля составит 3 миллиона евро в год.

Напомним, что Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год. В прошедшем сезоне он забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за парижский клуб во всех турнирах.