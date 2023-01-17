Полузащитник ПСВ Мадуэке согласовал условия контракта с «Челси»

Полузащитник ПСВ Нони Мадуэке близок к переходу в «Челси», утверждает журналист Николо Скира.

20-летний англичанин уже согласовал условия контракта с лондонским клубом. 14 января сообщалось, что «Челси» предложил за футболиста 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Мадуэке забил 2 гола в 9 матчах за ПСВ. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.