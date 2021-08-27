Полузащитник «Ньюкасла» Мэттью Лонгстафф отправился в аренду в «Абердин»
23:18
Полузащитник «Ньюкасла» Мэттью Лонгстафф отправился в аренду в «Абердин» до конца сезона, сообщает сайт клуба.
Младший брат Шона Лонгстаффа дебютировал за «Ньюкасл» в августе 2019, позже в том сезоне отметившись голом против «Манчестер Юнайтед». Однако из-за травм и высокой конкуренции в составе 21-летний Мэтти принял участие лишь в пяти матчах АПЛ в прошлом сезоне.
Перед уходом в аренду Лонгстафф продлил свой контракт с «сороками» на 12 месяцев.
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