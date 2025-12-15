Полузащитник «Ньюкасла» Гимарайнс о матче с «Сандерлендом»: «У нас был полный бардак»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс прокомментировал поражение от «Сандерленда» (0:1) в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии.

«Для меня это тяжело принять. Я очень расстроен. На этой неделе у нас была отличная подготовка на тренировочной базе, но мы пришли сюда и не показали ту игру, на которую способны. Я так разочарован, и это злит меня. Нас там не было. Ни ударов, ни навесов, ни передач. Нам нужно было требовать мяч больше.

Я думаю, мы просто приняли тот стиль, в котором они будут играть — длинные мячи, выигрыш единоборств. В дерби мы должны выигрывать эти единоборства.

Мне так тяжело сегодня, но болельщики правы [критикуя], потому что это поражение трудно принять. У нас был отличный шанс выйти вперед, и мы его упустили. Для меня это очень обидно.

Дело не просто в поражении, а в том, как мы играли. Разочарован, расстроен, не было энергии, и никто не делал того, на что мы способны. Навесы, передачи — с моей точки зрения, у нас был полный бардак. Разочарован, зол...» — цитирует 28-летнего бразильца ESPN.

«Ньюкасл» после 16 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии — у команды 22 очка.