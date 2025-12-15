Полузащитник «Ньюкасла» Гимарайнс о матче с «Сандерлендом»: «У нас был полный бардак»
Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс прокомментировал поражение от «Сандерленда» (0:1) в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии.
«Для меня это тяжело принять. Я очень расстроен. На этой неделе у нас была отличная подготовка на тренировочной базе, но мы пришли сюда и не показали ту игру, на которую способны. Я так разочарован, и это злит меня. Нас там не было. Ни ударов, ни навесов, ни передач. Нам нужно было требовать мяч больше.
Я думаю, мы просто приняли тот стиль, в котором они будут играть — длинные мячи, выигрыш единоборств. В дерби мы должны выигрывать эти единоборства.
Мне так тяжело сегодня, но болельщики правы [критикуя], потому что это поражение трудно принять. У нас был отличный шанс выйти вперед, и мы его упустили. Для меня это очень обидно.
Дело не просто в поражении, а в том, как мы играли. Разочарован, расстроен, не было энергии, и никто не делал того, на что мы способны. Навесы, передачи — с моей точки зрения, у нас был полный бардак. Разочарован, зол...» — цитирует 28-летнего бразильца ESPN.
«Ньюкасл» после 16 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии — у команды 22 очка.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
|Борнмут
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7
|Сандерленд
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8
|Брайтон
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9
|Брентфорд
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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|0-0
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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|0-0
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15
|Кр. Пэлас
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Тоттенхэм
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|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0
|0-0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -