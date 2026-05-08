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8 мая, 15:34

Полузащитник «Ноттингем Форест» Гиббс-Уайт стал лучшим игроком апреля в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта признали лучшим игроком апреля в АПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В прошедшем месяце 26-летний англичанин провел три матча в АПЛ, в которых сделал одну результативную передачу и забил четыре гола, в том числе оформил хет-трик в игре с «Бернли» (4:1) в 33-м туре.

Также на награду претендовали Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Константинос Мавропанос («Вест Хэм»), Ноа Окафор («Лидс»), Нико О'Райли («Манчестер Сити») и Алекс Скотт («Борнмут»).

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ФК Ноттингем Форест
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