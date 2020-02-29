Полузащитник «Ниццы» Лусамба перейдет в «Лестер» летом на правах свободного агента

Полузащитник «Ниццы» Арно Лусамба перейдет в «Лестер» в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 23-летний француз, чей контракт с нынешним клубом заканчивается в конце июня 2020 года, намерен подписать соглашение с «лисами». Как утверждает издание, не последнюю роль в выборе Лусамбы играет дружба с полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом.

На счету Лусамбы 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Ниццу» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.