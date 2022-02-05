Полузащитник «МЮ» Эланга подвергся расистским оскорблениям из-за нереализованного пенальти в игре с «Мидлсбро»

Полузащитник «МЮ» Эланга подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после игры с «Мидлсбро»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после матча 1/16 Кубка Англии с «Мидлсбро» (1:1, по пенальти — 7:8), сообщает Sky Sports 5 февраля.

По информации источника, после встречи с «Мидлсбро» под публикациями 19-летнего шведа в Instagram стали появляться оскорбительные комментарии.

Представитель компании Meta, владеющей Instagram, сообщил, что компания удалила множество комментариев и начала расследование.

Напомним, полузащитник не реализовать пенальти в результате чего «Юнайтед» вылетел из Кубка Англии. В нынешнем сезоне Эланга принял участие в девяти матчах за манкунианцев и забил один мяч.