Полузащитник Мэйсон Маунт верит в шансы «Челси» завоевать трофеи в этом сезоне

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт остался доволен победным матчем команды в 1/4 финала Кубка Англии с «Мидлсбро» (2:0).

«В этом матче нас поддерживало не так много болельщиков. Но наша игра говорила сама за себя. Мы провели хороший матч, это было нашей главной целью. У «Челси» менталитет победителя. Мы хотим побеждать в любом турнире, любом матче. Сложное время. Мы хотим стать чемпионами Англии, поэтому просто должны продолжать хорошо выполнять свою работу. Мы будем бороться», — цитирует Маунта BBC.

«Челси» вышел в полуфинал Кубка Англии. В АПЛ команда располагается на 3-м месте.