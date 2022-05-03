Погба сообщил окружению, что хочет перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в частных беседах не скрывает своего желания присоединиться к «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Однако французский клуб смущает травматичность игрока. Из-за этого стороны не могу договориться по условиям контракта.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона. По словам главного тренера англичан Ральфа Рангника, игрок не собирается продлевать свое соглашение.

Немецкий специалист также заявил, что хавбек больше не сыграет за клуб в этом сезоне из-за травмы, полученной в перенесенном матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).