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Сегодня, 20:39

Погба сообщил окружению, что хочет перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба хочет перейти в «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в частных беседах не скрывает своего желания присоединиться к «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Однако французский клуб смущает травматичность игрока. Из-за этого стороны не могу договориться по условиям контракта.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона. По словам главного тренера англичан Ральфа Рангника, игрок не собирается продлевать свое соглашение.

Немецкий специалист также заявил, что хавбек больше не сыграет за клуб в этом сезоне из-за травмы, полученной в перенесенном матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4).

Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
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 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
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 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
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 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
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 Брентфорд 35 11 7 17 41-52 40
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 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
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 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
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 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
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7.05 17:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
7.05 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
7.05 17:00
Кр. Пэлас – Уотфорд
 - : -
7.05 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
7.05 19:30
Брайтон – МЮ
 - : -
7.05 21:45
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
8.05 16:00
Арсенал – Лидс
 - : -
8.05 16:00
Лестер – Эвертон
 - : -
8.05 16:00
Норвич – Вест Хэм
 - : -
8.05 18:30
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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