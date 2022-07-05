Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра перейдет в «Фулхэм»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», продолжит карьеру в «Фулхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

26-летний бразилец полностью согласовал с «дачниками» условия контракта, который будет рассчитан на три года и будет включать опцию продления сотрудничества еще на сезон.

«Фулхэм» заплатит «МЮ» за трансфер футболиста 10 миллионов фунтов стерлингов. Еще 3 миллиона «Юнайтед» сможет получить в качестве бонусов.

Перейра выступает за «Фламенго» на правах аренды с августа 2021 года. На счету бразильца 8 голов и 3 результативных передачи в 53 матчах за команду.