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Эриксен о Хойлунде: «Сильный девятый номер»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мнением о нападающем «Аталанты» Расмусе Хойлунде.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 20-летний датчанин в ближайшее время подпишет с «МЮ» 5-летний контракт.

«Сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне. Он хороший парень и хороший игрок. Как я уже сказал, он добился солидного прогресса.

Я недавно с ним разговаривал, когда был в сборной. Конечно, я рассказал ему много приятного о «Манчестер Юнайтед», — цитирует игрока Evening Standard.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Кристиан Эриксен
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
Расмус Хойлунд
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
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5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
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12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
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