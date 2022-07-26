Фред — о своей роли в «Манчестер Юнайтед»: «Я готов таскать рояль, лишь бы остальные забивали и мы добивались результата»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал, какой видит свою роль на поле в составе команды.
«В прошлом сезоне Рангник позволял мне играть чуть выше, у меня было больше свободы, я мог подключаться в штрафную, забивать и отдавать голевые передачи. Посмотрим, какие требования ко мне будут от тен Хага, возможно, он захочет, чтобы я опускался глубже на поле.
Я хочу помогать одноклубникам, мне не важны голы. Я готов таскать рояль, лишь бы команда забивала и добивалась результата. Самое важное — это достигать поставленных перед нами целей в сезоне», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Фреда.
В прошлом сезоне Фред забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед».
29-летний бразилец выступает за английскую команду с июля 2018 года, его контракт действует до конца июня 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -