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Фред — о своей роли в «Манчестер Юнайтед»: «Я готов таскать рояль, лишь бы остальные забивали и мы добивались результата»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о том, какой видит свою роль на поле
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал, какой видит свою роль на поле в составе команды.

«В прошлом сезоне Рангник позволял мне играть чуть выше, у меня было больше свободы, я мог подключаться в штрафную, забивать и отдавать голевые передачи. Посмотрим, какие требования ко мне будут от тен Хага, возможно, он захочет, чтобы я опускался глубже на поле.
Я хочу помогать одноклубникам, мне не важны голы. Я готов таскать рояль, лишь бы команда забивала и добивалась результата. Самое важное — это достигать поставленных перед нами целей в сезоне», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Фреда.

В прошлом сезоне Фред забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед».

29-летний бразилец выступает за английскую команду с июля 2018 года, его контракт действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/fred-discusses-why-he-thinks-he-is-the-piano-carrier
Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
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ФК Манчестер Юнайтед
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