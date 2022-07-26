Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о том, какой видит свою роль на поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал, какой видит свою роль на поле в составе команды.

«В прошлом сезоне Рангник позволял мне играть чуть выше, у меня было больше свободы, я мог подключаться в штрафную, забивать и отдавать голевые передачи. Посмотрим, какие требования ко мне будут от тен Хага, возможно, он захочет, чтобы я опускался глубже на поле.

Я хочу помогать одноклубникам, мне не важны голы. Я готов таскать рояль, лишь бы команда забивала и добивалась результата. Самое важное — это достигать поставленных перед нами целей в сезоне», — приводит официальный сайт «МЮ» слова Фреда.

В прошлом сезоне Фред забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Манчестер Юнайтед».

29-летний бразилец выступает за английскую команду с июля 2018 года, его контракт действует до конца июня 2023 года.