Бруну Фернандеш рассказал о футбольном кумире детства

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш вспомнил кто был его футбольным кумиром в детстве.

«Моим первым кумиром, как, наверное, и у каждого ребенка того времени, был Роналдиньо. Наблюдать за ним было чистым наслаждением», — написал Бруну Фернандеш в своем Twitter.

1 апреля 27-летний португалец продлил контракт с манкунианцами. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что хавбек будет получать 14-15 миллионов евро в год.

В сезоне-2021/22 хавбек провел 27 матчей в чемпионате Англии, забив девять голов и отдав шесть результативных передач.