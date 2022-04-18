Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш попал в автомобильную аварию

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что ДТП не помешает 27-летнему португальцу тренироваться.

В нынешнем сезоне Фернандеш забил девять мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за «Манчестер Юнайтед». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.