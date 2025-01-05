Фернандеш: «Если «Манчестер Юнайтед» так играет с «Ливерпулем», то почему не может с другими?»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что «красные дьяволы» остались недовольны ничьей в матче 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Нас критиковали, и это было справедливо. Наше положение в турнирной таблице говорит само за себя, мы потеряли слишком много очков. Даже сегодня мы не можем быть довольны результатом. Если мы показываем такой уровень с «Ливерпулем», который идет первым в чемпионате, почему мы не можем так играть с другими командами? Меня это расстраивает», — приводит ВВС слова Фернандеша.

«Манчестер Юнайтед» прервал четырехматчевую серию поражений во всех турнирах. Команда Рубена Аморима набрала 23 очка и поднялась на 13-ю позицию в АПЛ. «Ливерпуль» с 46 баллами продолжает лидировать в чемпионате Англии.