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Бернарду Силва: «У Холанна тот же менталитет, что и у Роналду, он всегда хочет забивать»

Мария Гусева
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о своем одноклубнике — нападающем Эрлине Холанне.

«У него определенно тот же менталитет, что и у Криштиану Роналду, он всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забивать, — цитирует Goal Силву. — Ему все равно, коснется он мяча один или два раза, когда он коснется, он забьет. Он отличный нападающий. Мы знали, на что способен Эрлин, еще до его приезда. Мы наблюдали за ним и играли против него. То, что он сделал в этом сезоне, просто потрясающе, и мы очень рады, что он с нами. Он определенно особенный игрок и очень нам помогает. Надеюсь, он станет еще лучше».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Срок контракта 22-летнего норвежца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Холанн провел за «горожан» 42 матча во всех турнирах, забил 48 голов и сделал 6 результативных передач.

Бернарду Силва
Криштиану Роналду
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 32 23 6 3 77-34 75
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
7
 Ливерпуль 31 14 8 9 59-38 50
8
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
9
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
10
 Брентфорд 32 10 14 8 48-43 44
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 31 9 7 15 33-41 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
17
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
18
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
19
 Нот. Форест 32 6 9 17 26-59 27
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 - : -
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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