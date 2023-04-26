Бернарду Силва: «У Холанна тот же менталитет, что и у Роналду, он всегда хочет забивать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о своем одноклубнике — нападающем Эрлине Холанне.

«У него определенно тот же менталитет, что и у Криштиану Роналду, он всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забивать, — цитирует Goal Силву. — Ему все равно, коснется он мяча один или два раза, когда он коснется, он забьет. Он отличный нападающий. Мы знали, на что способен Эрлин, еще до его приезда. Мы наблюдали за ним и играли против него. То, что он сделал в этом сезоне, просто потрясающе, и мы очень рады, что он с нами. Он определенно особенный игрок и очень нам помогает. Надеюсь, он станет еще лучше».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Срок контракта 22-летнего норвежца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Холанн провел за «горожан» 42 матча во всех турнирах, забил 48 голов и сделал 6 результативных передач.