ESPN: Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва связки колена

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри пропустит сезон-2024/25 из-за травмы колена, сообщает ESPN.

По данным источника, у 28-летнего испанца выявлен разрыв крестообразной связки. Хавбек получил повреждение в матче с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ.

В этом сезоне Родри провел три матча за «горожан» и не отметился результативными действиями. В начале сентября футболист попал в список претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.