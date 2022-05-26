Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал о работе с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

51-летний испанец возглавляет английский клуб с 2016 года. Под его руководством «горожане» три раза выигрывали английскую премьер-лигу (АПЛ), четыре раза кубок лиги, один раз кубок Англии и два раза суперкубок Англии.

«Гвардиола — прирожденный труженик, — приводит слова Родри AS. — За полтора часа до тренировки он уже на месте. В перерывах Хосеп больше дает нам указания, чем кричит. Помогает. Иногда, когда мы уступаем, я думаю: «Он повысит голос». Но нет».

По словам полузащитника, тренер сильнее давит, когда дела идут хорошо, чем когда они идут плохо.

«Однажды мы выигрывали, и все же Гвардиола выпалил мне: «Что ты творишь, дорогой?» — рассказал он.

В прошедшем сезоне «горожане» выиграл АПЛ, набрав 93 очка после 38 матчей.