Родри: «Любовь болельщиков заставляет меня гордиться»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поблагодарил болельщиков за поддержку во время восстановления после травмы.

«Они отчаянно хотели, чтобы я вернулся, так же как и я сам отчаянно хотел вернуться, и эта любовь, которую они проявляли ко мне, и не только ко мне, к моей девушке и к моей семье — ко всем нам, заставляет меня гордиться», — цитирует 29-летнего испанца клубная пресс-служба.

В сезоне-2025/26 в 6 матчах во всех турнирах Родри не отметился результативными действиями.

Из-за разрыва крестообразной связки и травмы подколенного сухожилия Родри пропустил большую часть сезона-2024/25.