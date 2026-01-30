Полузащитник «Манчестер Сити» Бобб перешел в «Фулхэм»

«Фулхэм» объявил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Оскара Бобба. Контракт с 22-летним норвежцем рассчитан до лета 2031 года.

Ранее Sky Sports сообщал, что сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов стерлингов. Также «горожане» смогут получить 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.

Бобб выступал за основную команду «Манчестер Сити» с 2023 года. В этом сезоне он провел 15 матчей за команду во всех турнирах и отметился одной голевой передачей в АПЛ.

«Фулхэм» с 34 очками после 23 туров занимает седьмое место в чемпионате Англии сезона-2025/26.