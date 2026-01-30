Полузащитник «Манчестер Сити» Бобб перешел в «Фулхэм»
«Фулхэм» объявил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Оскара Бобба. Контракт с 22-летним норвежцем рассчитан до лета 2031 года.
Ранее Sky Sports сообщал, что сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов стерлингов. Также «горожане» смогут получить 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.
Бобб выступал за основную команду «Манчестер Сити» с 2023 года. В этом сезоне он провел 15 матчей за команду во всех турнирах и отметился одной голевой передачей в АПЛ.
«Фулхэм» с 34 очками после 23 туров занимает седьмое место в чемпионате Англии сезона-2025/26.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|
2
|Ман. Сити
|35
|22
|8
|5
|72-32
|74
|
3
|МЮ
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|
4
|Ливерпуль
|36
|17
|8
|11
|60-48
|59
|
5
|Астон Вилла
|36
|17
|8
|11
|50-46
|59
|
6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|
7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|
8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|
9
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46-46
|49
|
10
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|
11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|
12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|
13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50-52
|46
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|11
|11
|13
|38-44
|44
|
15
|Нот. Форест
|36
|11
|10
|15
|45-47
|43
|
16
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|
17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|
18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42-62
|36
|
19
|Бернли
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|
20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.05
|14:30
|Ливерпуль – Челси
|1 : 1
|9.05
|17:00
|Брайтон – Вулверхэмптон
|3 : 0
|9.05
|17:00
|Фулхэм – Борнмут
|0 : 1
|9.05
|17:00
|Сандерленд – МЮ
|0 : 0
|9.05
|19:30
|Ман. Сити – Брентфорд
|3 : 0
|10.05
|16:00
|Бернли – Астон Вилла
|2 : 2
|10.05
|16:00
|Кр. Пэлас – Эвертон
|2 : 2
|10.05
|16:00
|Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 1
|10.05
|18:30
|Вест Хэм – Арсенал
|0 : 1
|11.05
|22:00
|Тоттенхэм – Лидс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Жоао Педро
Челси
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|31
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|32
|1
|8
