30 января, 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бобб перешел в «Фулхэм»

Алина Савинова

«Фулхэм» объявил о подписании полузащитника «Манчестер Сити» Оскара Бобба. Контракт с 22-летним норвежцем рассчитан до лета 2031 года.

Ранее Sky Sports сообщал, что сумма трансфера составит 27 миллионов фунтов стерлингов. Также «горожане» смогут получить 20 процентов от суммы будущей перепродажи игрока.

Бобб выступал за основную команду «Манчестер Сити» с 2023 года. В этом сезоне он провел 15 матчей за команду во всех турнирах и отметился одной голевой передачей в АПЛ.

«Фулхэм» с 34 очками после 23 туров занимает седьмое место в чемпионате Англии сезона-2025/26.

ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
Си Цзиньпину подарили мяч с матча «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

Мойес: «Грилиш может пропустить остаток сезона из-за травмы стопы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 24 7 5 68-26 79
2
 Ман. Сити 35 22 8 5 72-32 74
3
 МЮ 36 18 11 7 63-48 65
4
 Ливерпуль 36 17 8 11 60-48 59
5
 Астон Вилла 36 17 8 11 50-46 59
6
 Борнмут 36 13 16 7 56-52 55
7
 Брайтон 36 14 11 11 52-42 53
8
 Брентфорд 36 14 9 13 52-49 51
9
 Эвертон 36 13 10 13 46-46 49
10
 Челси 36 13 10 13 55-49 49
11
 Фулхэм 36 14 6 16 44-50 48
12
 Сандерленд 36 12 12 12 37-46 48
13
 Ньюкасл 36 13 7 16 50-52 46
14
 Кр. Пэлас 35 11 11 13 38-44 44
15
 Нот. Форест 36 11 10 15 45-47 43
16
 Лидс 35 10 13 12 47-52 43
17
 Тоттенхэм 35 9 10 16 45-54 37
18
 Вест Хэм 36 9 9 18 42-62 36
19
 Бернли 36 4 9 23 37-73 21
20
 Вулверхэмптон 36 3 9 24 25-66 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.05 14:30 Ливерпуль – Челси 1 : 1
9.05 17:00 Брайтон – Вулверхэмптон 3 : 0
9.05 17:00 Фулхэм – Борнмут 0 : 1
9.05 17:00 Сандерленд – МЮ 0 : 0
9.05 19:30 Ман. Сити – Брентфорд 3 : 0
10.05 16:00 Бернли – Астон Вилла 2 : 2
10.05 16:00 Кр. Пэлас – Эвертон 2 : 2
10.05 16:00 Нот. Форест – Ньюкасл 1 : 1
10.05 18:30 Вест Хэм – Арсенал 0 : 1
11.05 22:00 Тоттенхэм – Лидс - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
 26
Игор Тиаго
 22
Жоао Педро
 15
П
Бруну Фернандеш
 19
Райан Шерки
 11
Джаррод Боуэн
 10
И К Ж
Кристиан Ромеро
 23 1 9
Мойсес Кайседо
 31 1 11
Микки ван де Вен
 32 1 8
Вся статистика

