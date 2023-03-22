Де Брейне стал капитаном сборной Бельгии, Куртуа и Лукаку — вице-капитаны

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал новым капитаном сборной Бельгии. Об этом сообщается на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Де Брейне сменил Эдена Азара, который после ЧМ-2022 завершил карьеру в сборной.

Вице-капитаном национальной команды Бельгии стали вратарь «Реала» Тибо Куртуа и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

На счету 31-летнего де Брейне 97 матчей за сборную, в которых он забил 25 голов. Дебют полузащитника состоялся в 2010 году.