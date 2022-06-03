Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал трансфер нападающего Эрлина Холанна из «Боруссии».

10 мая английский клуб объявил о подписании контракта с 21-летним норвежцем.

«Холанн — топ-нападающий, — приводит слова де Брейне журналист Кристоф Терье в Twitter. — Трансфер Эрлина поспособствует развитию команды. Ожидания высокие. Клуб давно искал «девятку». Здорово, что у «Манчестер Сити» будет игрок, способный забить 20-25 мячей за сезон».

В прошедшем сезоне Холанн забил 29 мячей и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за немецкий клуб во всех турнирах. Контракт нападающего с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2027 года.