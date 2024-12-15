Де Брейне — о последних результатах «Манчестер Сити»: «Нужно признать, что все идет не так, как нам хотелось бы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением о последних результатах команды.

«Нужно принять ситуацию и признать, что все идет не так, как нам хотелось бы, но мы не должны искать оправданий. Нужно усердно работать, делать свое дело и надеяться на улучшения. Мы должны найти решение. Конечно, неприятно оказываться в таком положении. Мы хотим добиться большего и предпринимаем для этого усилия», — цитирует Де Брейне City Report.

Футболист верит, что у команды в скором времени все наладится.

В последних десяти матчах во всех турнирах «горожане» одержали только одну победу, потерпели семь поражений и дважды сыграли вничью. «Ман Сити» с 27 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.