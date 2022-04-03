Гюндоган обогнал Озила, став рекордсменом по голам в АПЛ среди немцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган став рекордсменом по голам в АПЛ среди немцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отметился забитым мячом в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бернли» (2:0).

Как сообщает Opta, 31-летний забил 34-й мяч в АПЛ.

Таким образом, полузащитник вышел на первое место в истории премьер-лиги по голам среди немцев, обогнав бывшего полузащитника «Арсенала» Месута Озила, на счету которого 33 гола.

В нынешнем сезоне Гюндоган забил шесть мячей в лиге.