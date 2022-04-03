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Сегодня, 08:50

Гюндоган обогнал Озила, став рекордсменом по голам в АПЛ среди немцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган став рекордсменом по голам в АПЛ среди немцев
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отметился забитым мячом в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бернли» (2:0).

Как сообщает Opta, 31-летний забил 34-й мяч в АПЛ.

Таким образом, полузащитник вышел на первое место в истории премьер-лиги по голам среди немцев, обогнав бывшего полузащитника «Арсенала» Месута Озила, на счету которого 33 гола.

В нынешнем сезоне Гюндоган забил шесть мячей в лиге.

Источник: https://twitter.com/OptaJoe/status/1510264903680073728

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17%

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1.79

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Илкай Гюндоган
Месут Озил
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
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2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
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Челси – Брентфорд
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МЮ – Лестер
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Вест Хэм – Эвертон
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