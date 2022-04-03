Гюндоган обогнал Озила, став рекордсменом по голам в АПЛ среди немцев
Полузащитник «Манчестер Сити» Гюндоган став рекордсменом по голам в АПЛ среди немцев
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отметился забитым мячом в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бернли» (2:0).
Как сообщает Opta, 31-летний забил 34-й мяч в АПЛ.
Таким образом, полузащитник вышел на первое место в истории премьер-лиги по голам среди немцев, обогнав бывшего полузащитника «Арсенала» Месута Озила, на счету которого 33 гола.
В нынешнем сезоне Гюндоган забил шесть мячей в лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|
6
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
7
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
8
|Вест Хэм
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
11
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|2 : 0
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|0 : 2
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|0 : 0
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|2 : 1
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 1
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|1 : 4
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|1 : 1
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|13
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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