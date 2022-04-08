Гюндоган: «Ливерпуль» может наказать «Манчестер Сити», если развернет свою игру»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» — одна из лучших команд мира, — приводит слова Гюндогана Mirror. — Они набрали невероятную форму. Матч будет сложным. Мы хотим победить. Но это будет встреча между двумя командами одного уровня».

Полузащитник отметил, что «Манчестер Сити» не должен допускать ошибок в предстоящей встрече.

«Ливерпуль» может наказать «Манчестер Сити», если развернет свою игру. Они очень эффективны на контратаках. А мы любим играть с мячом. Нам надо быть осторожными», — сказал он.

Игра состоится 10 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — 18.30 мск.

После 30 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 73 очка и занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Ливерпуль» на один балл.