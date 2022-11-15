Гюндоган исключил возможность своего перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган оценил вероятность своего перехода в «Ливерпуль».

«Думаю, что могу исключить такое развитие событий. Все знают, как сильно я люблю и ценю Клоппа, но я в «Манчестер Сити» уже много лет. И теперь, когда я еще и капитан команды, я перейду в «Ливерпуль»? Нет, я не могу представить такое», — цитирует полузащитника Kicker.

В услугах Гюндогана также заинтересованы «Бавария», «Барселона» и «Атлетико».

32-летний хавбек выступает за «горожан» с 2016 года. В текущем сезоне он сыграл за «Манчестер Сити» 20 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Действующее соглашение с английским коллективом рассчитано до лета 2023 года.