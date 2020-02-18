Полузащитник «Манчестер Сити» Фоден попал в сферу интересов «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден попал в сферу интересов «Реала», сообщает Don Balon.

По информации источника, «Королевский клуб» планирует сделать «горожанам» предложение в размере 80 миллионов евро за 19-летнего англичанина. Как утверждает издание, «Реал» видит в Фодене замену 34-летнему Луке Модричу.

В сезоне-2019/20 Фоден принял участие в 23 матчах «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 19-летнего воспитанника «Сити» в 30 миллионов евро.