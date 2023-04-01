Грилиш о голе и ассисте «Ливерпулю»: «В перерыве я был в туалете, мне было плохо все утро»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Грилиш отметился голом и результативной передачей.

«Великолепно, мы знали, что это будет трудная игра с «Ливерпулем», и первая игра после международного перерыва всегда трудна. Мы были великолепны, особенно во втором тайме. Что изменилось во втором тайме? Я не знаю — мы поговорили между собой и с тренером, и он сказал, что мы должны оставаться в игре. В перерыве я был в туалете, мне было плохо все утро, но сейчас все в порядке, я чувствую себя бодро.

Я люблю играть и тренироваться. Когда все идет хорошо, нет ничего лучше, я снова чувствую себя как обычно, чувствую себя в форме и уверенность в себе. Забивая гол и отдавая голевую передачу, я просто кайфую», — приводит слова Грилиша ВВС.

Идущий вторым «Манчестер Сити» (64 очка) до 5 очков сократил отставание от «Арсенала» (69 очков) в турнирной таблице АПЛ.