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Сегодня, 09:43

Полузащитник «Ливерпуля» Собослаи — о Холанне: «Он мой друг, но на поле меня это не волнует»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о дружбе с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

Ранее футболисты вместе выступали за «Лейпциг».

«Холанн действительно мой хороший друг, но меня это не особо волнует в течение 95 или 100 минут матча. Наверное, ему тоже все равно. Это нормально. Я пытаюсь помочь себе и своим товарищам по команде», — цитирует Собослаи The Guardian.

22-летний венгр перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в летнее трансферное окно. Он провел за мерсисайдцев два матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями.

Доминик Собослаи
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Манчестер Юнайтед» одержал рекордную 13-ю победу в АПЛ, уступая 0:2 по ходу матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
4
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
5
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
7
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
8
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
9
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
15
 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
19
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
20
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 2 : 2
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 2
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 1 : 3
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 - : -
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 - : -
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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Г
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 3
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 2
Хулио Энкисо

Хулио Энкисо

Брайтон

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Джо Уорралл

Джо Уорралл

Ноттингем Форест

 3 1 0
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