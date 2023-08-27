Полузащитник «Ливерпуля» Собослаи — о Холанне: «Он мой друг, но на поле меня это не волнует»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался о дружбе с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

Ранее футболисты вместе выступали за «Лейпциг».

«Холанн действительно мой хороший друг, но меня это не особо волнует в течение 95 или 100 минут матча. Наверное, ему тоже все равно. Это нормально. Я пытаюсь помочь себе и своим товарищам по команде», — цитирует Собослаи The Guardian.

22-летний венгр перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в летнее трансферное окно. Он провел за мерсисайдцев два матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями.