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Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Брентфорде»

16:11
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Полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон может продолжить карьеру в «Брентфорде», сообщает The Sun.

По информации источника, «пчелы» готовят предложение по 24-летнему валлийцу в размере 10 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/2021 Уилсон выступал за «Кардифф» на правах аренды, он провел за команду 38 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15,3 миллиона фунтов.

«Брентфорд» вышел в английскую премьер-лигу по итогам сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/15555615/brentford-liverpool-wilson-transfer-premier-league/

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Иван Торопцев все материалы автора

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