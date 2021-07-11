Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Брентфорде»
16:11
Полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон может продолжить карьеру в «Брентфорде», сообщает The Sun.
По информации источника, «пчелы» готовят предложение по 24-летнему валлийцу в размере 10 миллионов фунтов.
В сезоне-2020/2021 Уилсон выступал за «Кардифф» на правах аренды, он провел за команду 38 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15,3 миллиона фунтов.
«Брентфорд» вышел в английскую премьер-лигу по итогам сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/15555615/brentford-liverpool-wilson-transfer-premier-league/
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю