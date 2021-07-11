Полузащитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Брентфорде»

Полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон может продолжить карьеру в «Брентфорде», сообщает The Sun.

По информации источника, «пчелы» готовят предложение по 24-летнему валлийцу в размере 10 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/2021 Уилсон выступал за «Кардифф» на правах аренды, он провел за команду 38 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 15,3 миллиона фунтов.

«Брентфорд» вышел в английскую премьер-лигу по итогам сезона-2020/21.