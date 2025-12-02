Макаллистер — о Вирце: «Думаю, в его качестве нет сомнений»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал игру своего партнера по команде — немецкого хавбека Флориана Вирца.

«Думаю, в его качестве нет сомнений. То, что он умеет делать в ограниченном пространстве, потрясающе. И в матче с «Вест Хэмом» он это показал. Как я уже сказал, считаю, что это была очень хорошая игра с его стороны, и надеюсь, он сможет продолжать в том же духе», — цитирует 26-летнего аргентинского полузащитника ESPN.

В сезоне-2025/26 22-летний Вирц в 17 матчах сделал 3 результативные передачи. Он играет за «Ливерпуль» с 1 июля 2025 года.