Макаллистер — о Вирце: «Думаю, в его качестве нет сомнений»
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал игру своего партнера по команде — немецкого хавбека Флориана Вирца.
«Думаю, в его качестве нет сомнений. То, что он умеет делать в ограниченном пространстве, потрясающе. И в матче с «Вест Хэмом» он это показал. Как я уже сказал, считаю, что это была очень хорошая игра с его стороны, и надеюсь, он сможет продолжать в том же духе», — цитирует 26-летнего аргентинского полузащитника ESPN.
В сезоне-2025/26 22-летний Вирц в 17 матчах сделал 3 результативные передачи. Он играет за «Ливерпуль» с 1 июля 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71-27
|85
|
2
|Ман. Сити
|38
|23
|9
|6
|77-35
|78
|
3
|МЮ
|38
|20
|11
|7
|69-50
|71
|
4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56-49
|65
|
5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63-53
|60
|
6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58-54
|57
|
7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42-48
|54
|
8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52-46
|53
|
9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55-52
|53
|
10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58-52
|52
|
11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47-51
|52
|
12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53-55
|49
|
13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47-50
|49
|
14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49-56
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41-51
|45
|
16
|Нот. Форест
|38
|11
|11
|16
|48-51
|44
|
17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48-57
|41
|
18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46-65
|39
|
19
|Бернли
|38
|4
|10
|24
|38-75
|22
|
20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27-68
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|0 : 3
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|2 : 0
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|2 : 1
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|1 : 0
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|17
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|33
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|35
|1
|9
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