Полузащитник «Ливерпуля» Кейта заразился коронавирусом
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта заразился коронавирусом, сообщает журналист Амаду Макаджи.
По информации источника, 25-летний футболист сдал положительный тест на наличие инфекции, находясь в расположении сборной Гвинеи. Отмечается, что помимо него положительные тесты сдали еще 4 футболиста гвинейской сборной.
Naby Keita and four other guinean players have been tested positive to coronavirus with Syli National. More to come on @FOOT224— Amadou Makadji(tm) ?? (@ThAmadouMakadji) October 11, 2020
Ранее коронавирус выявили у нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.