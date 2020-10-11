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Полузащитник «Ливерпуля» Кейта заразился коронавирусом

16:16
Наби Кейта. Фото -
Наби Кейта. Фото -
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Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта заразился коронавирусом, сообщает журналист Амаду Макаджи.

По информации источника, 25-летний футболист сдал положительный тест на наличие инфекции, находясь в расположении сборной Гвинеи. Отмечается, что помимо него положительные тесты сдали еще 4 футболиста гвинейской сборной.

Ранее коронавирус выявили у нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

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