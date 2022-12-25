Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью считает, что пауза в чемпионате Англии пойдет на пользу команде

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью выразил мнение, что пауза в чемпионате Англии пойдет на пользу команде.

«Это может помочь нам. Я надеюсь, что это пойдет на пользу команде, потому что, как я уже говорил, наша позиция в премьер-лиге не такая, какой мы бы хотели ее видеть. Но такова реальность — мы должны смотреть правде в глаза, мы должны попытаться сократить отставание от других команд, и матч за матчем стараться играть лучше и побеждать», — цитирует пресс-служба клуба Фабинью.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 14 матчах.

В следующем туре красные сыграют против «Астон Виллы». Матч пройдет завтра, 26 декабря в 20.30 (мск).