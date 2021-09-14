Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт успешно перенес операцию и может вернуться до конца сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт был успешно прооперирован, сообщил клубный врач Джим Моксон. Он считает, что у игрока есть шанс вернуться на поле до конца сезона.

«С вывихом мы справились еще на поле, — цитирует врача Sky Sports. — Сегодня Харви перенес операцию, чтобы вылечить трещину и связки, поврежденные во время инцидента. Операция прошла успешно, поэтому его восстановление начинается прямо сейчас.

Мы не будем давить на него и указывать конкретный срок возвращения. Мы только можем сказать с уверенностью, что ожидаем его возвращения до конца сезона по завершении программы реабилитации».

18-летний футболист получил травму в матче с «Лидсом» (3:0) после фола Паскаля Стрейка. Эллиотт после матча заявил, что Стрейк не виноват и не заслуживал красной карточки.