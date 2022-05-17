Хендерсон: «Мне повезло быть частью «Ливерпуля» и выиграть столько трофеев, и мы не хотим останавливаться»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что ему повезло выступать за команду.

«Мне очень повезло, что я играю в этой команде, повезло быть ее частью. Именно на этом я сосредотачиваюсь больше всего. За последние несколько лет мы добились успеха и выиграли очень много трофеев, но я думаю, что самое главное — это сам путь. Мы не хотим останавливаться и намерены продолжать двигаться вперед», — приводит слова Хендерсона Sky Sports.

15 мая «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии. В чемпионате страны команда Юргена Клоппа занимает второе место, имея на счету 86 очков.

У «Ливерпуля» осталось две игры в АПЛ — с «Саутгемптоном» (17 мая) и «Вулверхэмптоном» (22 мая). У лидера турнирной таблицы «Сити» 90 очков и один матч с «Астон Виллой» (22 мая).

Также «Ливерпуль» 28 мая сыграет в финале ЛЧ с «Реалом». Матч пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).