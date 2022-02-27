Хердерсон: «Ливерпулю» нужно брать трофеи. Мы отдадим все, чтобы победить «Челси» в финале Кубка лиги»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Челси».

«Мы поработали над разными аспектами за последние годы, и действительно хорошо действовали по ходу игр, — приводит слова Хендерсона The Telegraph. — Думаю, по ходу нынешнего сезона мы становились все сильнее и сильнее. Приближаемся к концу сезона. Надеюсь, сможем продолжить и начнем в это воскресенье. Встреча с «Челси» имеет огромное значение для нас».

По словам полузащитника, «Ливерпуль» хочет взять трофей в нынешнем сезоне.

«Ливерпулю» нужно брать трофеи. Мы отдадим все, чтобы победить «Челси» в финале Кубка лиги. Знаем, что легко не будет», — сказал он.

Финальный матч между «Ливерпулем» и «Челси» состоится сегодня, 28 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.