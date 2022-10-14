Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело: «У меня есть амбиции показать, на что я способен на поле»

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело рассказал, как чувствует себя после травмы.

Хавбек выбыл на 3-4 месяца из-за травмы, полученной на тренировке.

«Прошлая неделя была не лучшей для меня… К сожалению, как вы знаете, травма левого бедра вывела меня из строя на некоторое время. Это случилось как раз в тот момент, когда после огромных усилий и напряженной работы я был готов закрепиться в новой команде и был полон решимости бороться за свою мечту — сыграть на чемпионате мира.

Сейчас мне нужно не опускать голову, побыть с моей семьей и сделать все необходимое вместе с командой, чтобы как можно скорее вернуться окрепшим. Препятствия не помешают мне продвигаться вверх, у меня есть большие амбиции показать, на что я способен на поле. А пока я буду продолжать поддерживать одноклубников по «Ливерпулю» и мою любимую сборную Бразилии. Спасибо за все сообщения поддержки!» — написал бразилец в своих соцсетях.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Ливерпуль» не будет выкупать арендованного у «Ювентуса» Артура Мело.

Английский клуб арендовал 26-летнего игрока в конце августа нынешнего года. Он принял участие в 2 матчах команды и не отличился результативными действиями.