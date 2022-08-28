Пакета прибыл в Лондон. Переход в «Вест Хэм» состоится в ближайшие часы

Полузащитник «Лиона» Пакета прибыл в Лондон для подписание контракта с «Вест Хэмом»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета прибыл в Лондон для подписания контракта с «Вест Хэмом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование после чего подпишет контракт с «молотобойцами».

Сообщалось, что сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов.

Пакета перешел в «Лион» в 2020 году. Его действующий контракт со «львами» рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне 24-летний бразилец забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 43 матчах за «Лион» во всех турнирах.