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10 августа, 10:31

Полузащитник «Лилля» Буадди согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Сергей Филин

Полузащитник «Лилля» и сборной Марокко Айюб Буадди согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 18-летний футболист намерен присоединиться к «горожанам» этим летом. Ранее рассматривался вариант, при котором Буадди перейдет в «Манчестер Сити» в 2027 году. Трансфер состоится, как только клубы придут к соглашению по всем деталям.

В сезоне-2025/26 Буадди провел 42 матча за «Лилль» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. На чемпионате мира-2026 полузащитник сыграл 5 матчей за сборную Марокко.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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Футбол
ФК Лилль
ФК Манчестер Сити
Айюб Буадди
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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