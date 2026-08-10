Полузащитник «Лилля» Буадди согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лилля» и сборной Марокко Айюб Буадди согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити», сообщил журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 18-летний футболист намерен присоединиться к «горожанам» этим летом. Ранее рассматривался вариант, при котором Буадди перейдет в «Манчестер Сити» в 2027 году. Трансфер состоится, как только клубы придут к соглашению по всем деталям.

В сезоне-2025/26 Буадди провел 42 матча за «Лилль» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. На чемпионате мира-2026 полузащитник сыграл 5 матчей за сборную Марокко.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.