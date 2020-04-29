Полузащитник «Лейпцига» Забитцер не исключил, что может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер не исключил, что может перейти в «Тоттенхэм» в ближайшее трансферное окно.

— В целом, я открыт ко всему, — цитирует Bild Забитцер. — Не буду ничего исключать, посмотрим. Футбол живет слухами, а когда ты хорошо играешь на международном уровне, к тебе появляется интерес. Для начала нужно завершить сезон, а потом уже посмотрим, какие будут варианты. Вообще, интерес — это признание того, что ты отлично выступаешь, это приятно.

На счету Забитцера 15 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего австрийца в 32 миллиона евро.