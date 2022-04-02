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Полузащитник «Лестера» Мэддисон назвал несправедливой отмену его гола в матче с «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон назвал несправедливой отмену его гола в матче 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Конечно же, я в этом случае пристрастен, но я скажу, что не было никакого фола. Впрочем, как только судья идет к монитору, все становится ясно. Я видел, что Варан упал, по его падению я подумал, что он подвернул ногу. Когда судья пошел к монитору, я понял, что моя вечеринка испорчена.
Мы отлично сыграли, показали свою силу и немного расстроены, что не смогли завоевать три очка. Мы могли бы извлечь больше из этой игры. «МЮ» очень быстро отыгрался, «Олд Траффорд» сразу затрясся и зашумел, что помогло сопернику вновь почувствовать себя домашней командой», — приводит BBC Sport слова Мэддисона.

Мэддисон вывел «Лестер» вперед в счете на 80-й минуте матча, но судья отменил гол, как как посчитал, что форвард «лис» Келечи Ихеаначо, который отдал голевую передачу, незадолго до этого сфолил на защитнике «МЮ» Рафаэле Варане.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур
02 апр, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Лестер
Голы
Ихеаначо, 63 (0:1), Фред, 66 (1:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Магуайр Варан Далот Шоу (Алекс Теллес, 46) Погба (Матич, 75) Фред Бруну Фернандеш Мактоминай (Рэшфорд, 55) Санчо Эланга
Лестер
Шмейхель Джастин Фофана Эванс (Амарти, 64) Кастань Барнс Тилеманс Мэддисон Дьюсбери-Холл Менди (Чудхури, 90+1) Ихеаначо (Дака, 90+2)
Предупреждения
Шоу 5’, Мактоминай 49’  -  Фофана 16’, Тилеманс 30’
Судьи
Марринер (Англия)

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Футбол
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
8
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
11
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 2 : 0
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 2
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 0 : 0
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 1
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 1
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 1 : 4
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 1 : 1
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
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 13
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Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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Манчестер Юнайтед

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