Полузащитник «Лестера» Мэддисон назвал несправедливой отмену его гола в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон назвал несправедливой отмену его гола в матче 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Конечно же, я в этом случае пристрастен, но я скажу, что не было никакого фола. Впрочем, как только судья идет к монитору, все становится ясно. Я видел, что Варан упал, по его падению я подумал, что он подвернул ногу. Когда судья пошел к монитору, я понял, что моя вечеринка испорчена.

Мы отлично сыграли, показали свою силу и немного расстроены, что не смогли завоевать три очка. Мы могли бы извлечь больше из этой игры. «МЮ» очень быстро отыгрался, «Олд Траффорд» сразу затрясся и зашумел, что помогло сопернику вновь почувствовать себя домашней командой», — приводит BBC Sport слова Мэддисона.

Мэддисон вывел «Лестер» вперед в счете на 80-й минуте матча, но судья отменил гол, как как посчитал, что форвард «лис» Келечи Ихеаначо, который отдал голевую передачу, незадолго до этого сфолил на защитнике «МЮ» Рафаэле Варане.