Полузащитник «Ланса» Дукуре завтра пройдет медобследование для перехода в «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре близок к тому, чтобы завершить переход в «Кристал Пэлас», сообщает Sky Sports.

22-летний малиец пройдет медицинское обследование для завершения трансфера завтра, 30 июня.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» заплатит за футболиста 21 миллион евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 26 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Дукуре забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 37 матчах за «Ланс». Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.