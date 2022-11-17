Пиняев: «Как воспринимаю ситуацию в «Манчестер Юнайтед»? Смотрю и все»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

— Как смотришь на новости из «Манчестер Юнайтед»?

— Как и все. Смотрю и все.

— Есть какие-то контакты с клубом?

— Я этим не занимаюсь, у меня есть агент. Наверное, общаются. У меня есть личные контакты с людьми, с которыми хорошо общался в момент, когда ездил туда. Мы поздравляем друг друга с праздниками, но это не плотное общение.

— Остаешься в «Крыльях» до конца этого чемпионата?

— Не знаю, чего можно ждать, зачем мне что-то говорить. Я футболист «Крыльев Советов», у меня еще два матча. Во-первых, еще матч со сборной России у меня. Сейчас думаю о ближайших трех играх. У меня задача — приносить как можно больше пользы в этих матчах, а потом уже будь, что будет.