Эриксен: «Хочу снова играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен рассказал, что думает о своем будущем.

Контракт датчанина с английским клубом истекает в июне. «Брентфорд» хочет продлить соглашение с 30-летним хавбеком.

«У меня есть несколько предложений, которые мы тщательно изучим, прежде чем принять окончательное решение. Я бы хотел снова выступать в Лиге чемпионов. Это не обязательное условие, но я знаю, как это здорово», — рассказал футболист Viaplay.

Сообщалось, что в Эриксене также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за команду.