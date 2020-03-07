Полузащитник «Кристал Пэлас» Макартур: «В нашей команде лучшая атмосфера в раздевалке из всех, что я видел»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Джеймс Макартур прокомментировал взаимодействие команды в раздевалке. По его словам, внутри коллектива стоит хорошая атмосфера поддержки и взаимопомощи.

— С тех пор, как я приехал сюда, я не видел лучшей раздевалки, чем эта, — приводит слова хавбека пресс-служба клуба. — Подшучивание друг над другом — это хорошо, у нас прекрасное взаимодействие. Если вам нужно кого-то взбодрить, вы это делаете. Все эти вещи важны, чтобы иметь хорошую раздевалку.

На данный момент «Кристал Пэлас» занимают двенадцатую строчку английской премьер-лиги, набрав 36 очков в 28 матчах. Их следующим противником станет «Уотфорд», располагающийся на 17-ом месте. Игра состоится 7 марта в 18:00 (мск).