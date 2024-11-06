Полузащитник «Халл Сити» и сборной Эквадора дисквалифицирован за применение допинга

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала полузащитника сборной Эквадора Оскара Самбрано за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», 20-летний полузащитник английского клуба обвиняется в нарушении двух статей антидопингового регламента КОНМЕБОЛ. Решение может быть оспорено в CAS.

«Халл Сити» арендовал игрока у эквадорского «ЛДУ Кито». В этом сезоне он сыграл в 8 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.