Полузащитник «Халл Сити» и сборной Эквадора дисквалифицирован за применение допинга
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала полузащитника сборной Эквадора Оскара Самбрано за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», 20-летний полузащитник английского клуба обвиняется в нарушении двух статей антидопингового регламента КОНМЕБОЛ. Решение может быть оспорено в CAS.
«Халл Сити» арендовал игрока у эквадорского «ЛДУ Кито». В этом сезоне он сыграл в 8 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Челси
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|
5
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
6
|Астон Вилла
|10
|5
|3
|2
|17-15
|18
|
7
|Тоттенхэм
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|
8
|Брайтон
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|
9
|Фулхэм
|10
|4
|3
|3
|14-13
|15
|
10
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|
11
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
12
|Брентфорд
|10
|4
|1
|5
|19-20
|13
|
13
|МЮ
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
14
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|
18
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
19
|Саутгемптон
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.11
|18:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|9.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|9.11
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|9.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|- : -
|9.11
|20:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
|9.11
|23:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|10.11
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|10.11
|17:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|10.11
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|6
|1
|1
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