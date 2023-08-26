Пальинья: «Я рад вернуться и помочь «Фулхэму» вдесятером сыграть вничью с «Арсеналом»

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья прокомментировал ничью с «Арсеналом» (2:2) в матче 3-го тура АПЛ. Гол игрока на 87-й минуте спас команду от поражения.

«Я восстановился после травмы. Мне было тяжело в последний месяц, потому что я пропустил всю предсезонку. Я очень рад вернуться, помочь своим товарищам и закончить игру таким образом. К сожалению, мы не выиграли, но я считаю, что это хороший результат. Против «Арсенала» всегда тяжело играть. Мы приехали, чтобы попытаться выиграть, но самое главное — это то, что мы выкладывались до конца, даже вдесятером», — приводит слова Пальиньи ВВС.

«Арсенал» с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Фулхэм» — 11-й (4 очка).